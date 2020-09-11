Минтранс сообщил о готовности перейти на бесплатный общественный транспорт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство транспорта России подтвердило готовность ввести в России бесплатный проезд в общественном транспорте с 2035 года, однако взамен сделать платными для проезда большинство дорог на личных автомобилях.

В ведомстве сообщают, что ранее министерство подготовило проект транспортной стратегии, которое включает механизм «пользователь платит», предусматривающий переход к платности для всех категорий пользователей автодорог к 2035 году. Кроме того, новый проект рассматривает возможность перехода к бесплатному общественному транспорту.

«Проект Транспортной стратегии был доработан на площадке правительства. При этом положения о внедрении механизма "пользователь платит" и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минтранс также предлагает мотивировать россиян на использование велосипедов и самокатов, а городские власти - развивать застройки метро и рельсового транспорта.