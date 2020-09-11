Тюменская область к отопительному сезону готова

В Тюменской области планируется вложить почти 4 млрд рублей в подготовку к отопительному сезону. При этом расходы областного бюджета составят лишь 700 млн рублей, остальные средства - это затраты ресурсоснабжающих организаций. Об этом доложил на заседании президиума регионального правительства директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Антон Фирсов.

«Работа по подготовке к отопительному сезону идет по плану. По данным на 1 сентября к зиме подготовлены 1 тысяча 273 котельных, 1 тысяча 888 километров тепловых сетей, 5 тысяч 650 километров водопроводных и 1 тысяча 774 километра канализационных сетей», - сообщил директор департамента ЖКХ.

Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону полностью закончена в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению.

В Тюменской области сформированы запасы топлива, существенно превышающие нормативы, отметил Антон Фирсов. Паспорта готовности к отопительному сезону уже получили более 80% объектов социальной сферы региона. К теплу уже подключены 266 школ, детсадов и больниц.