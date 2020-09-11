Минкомсвязь России переименовали Фото: REUTERS

В пятницу, 11 сентября, правительство изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России – «Минкомсвязь России» переименовали на «Минцифры России». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций, созданное в 2008 году, было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, но несмотря на официальное переименование сохранилось сокращенное название ведомства - «Минкомсвязь».

Первым министром цифрового развития стал Константин Носков, в январе текущего года его пост занял Максут Шадаев.

Ведомство осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, а также печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных. Кроме того, является федеральным координатором Технопарков в России