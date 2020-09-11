Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

Су-27 перехватил два американских самолеты над Черным морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 11 сентября, российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолетов RC-135 и Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил США, которые приблизились к воздушным границам России над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», - говорится в сообщении НЦУО, где подчеркивают, что граница России не была нарушена, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Напомним, днем ранее, 10 сентября, поздно вечером два российских истребителя МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота поднимался в воздух, чтобы сопроводить самолеты «Фалкон-20» и Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Норвегии, которые приблизились к российским границам над Баренцевым морем.