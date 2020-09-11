Лавров считает подозрительным отъезд приближенных Навального в Германию

Сергей Лавров заявил, что считает подозрительным отъезд приближенных Навального из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что люди, сопровождавшие блогера Алексея Навального во время рейса Томск-Москва, начинают перебираться в ФРГ. Он отметил, что это происходит на фоне неоднозначных заявлений Германии и других стран в отношении России.

"Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли", — сказал министр во время пресс-конференции.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск-Москва. Командир самолета экстренно совершил посадку в Омске. Навальный был доставлен в больницу.

Врачи предварительно диагностировали у него нарушение обмена веществ, что вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. По результатам анализов в крови и моче пациента ядов не нашли.

Через несколько дней было принято решение отправить Навального на лечение в берлинскую клинику Шарите. Врачи в Германии долгое время не говорили о возможных причинах ухудшения здоровья Навального.

2 сентября ФРГ заявила, что Навальный якобы был отравлен веществом серии «Новичок» и потребовала от Москвы данных по разработке и ликвидации отравляющего вещества.