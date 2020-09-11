Новые правила сдачи экзаменов на права вступят в силу с 1 апреля 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство внутренних дел России подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля следующего года. Проект документа опубликован в пятницу, 11 сентября, на портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект ведомства предлагает проведение практического экзамена на право управления легковым или грузовым автомобилем, а также автобусом или иным транспортным средством в условиях дорожного движения.

Кроме того, скорректирована «стоимость» ошибок. Нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Ошибки, при совершении которых экзамен завершается автоматически вынесены в отдельный перечень. В их числе: ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использовал во время движения телефон».

Если кандидат продемонстрирует навыки безопасного вождения на дороге и наберет менее пяти штрафных балов, он получит положительную оценку.