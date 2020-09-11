Против Порошенко открыли 15 новых уголовных дел на Украине

Против Петра Порошенко возбудили 15 новых уголовных дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 11 сентября на пресс-конференции адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко открыли 15 новых уголовных дел, которые расследует Служба безопасности Украины.

"4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже (расследует - прим. ред) Служба безопасности Украины", - сказал он.

Уголовные дела открыты по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена" и "Финансирование терроризма", отметил адвокат.

Защита экс-президента назвала уголовные дела против Петра Порошенко сфабрикованными и "пустыми" по своей сути, сообщает ТАСС.

Напомним, что до последнего времени было известно, что против экс-президента Украины открыто более 20 уголовных дел.