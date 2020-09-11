У Михаила Ефремова появились новые соседи в СИЗО

Ефремов получил более ста писем от поклонников за пару дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, который посетил осужденного Михаила Ефремова в изоляторе, сообщил, что актера перевели в обычную камеру.

«Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведён из карантинной камеры. Новая — четырёхместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим», — сказал Иванов.

Актер рассказал адвокату об условиях содержания в новой камере. По словам правозащитника, у артиста претензий к содержанию нет, в камере есть холодильник и телевизор.

«Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные», — рассказал Иванов изданию RT.

Михаил Ефремов также поделился, что его с сокамерниками выводят на прогулки, и есть теннисный стол. Актер с удовольствием играет с заключенными.

Член ОНК сообщил, что поклонники Ефремова не отвернулись от актера и несут ему передачи. Артист за несколько дней получил более ста писем от неравнодушных фанатов.

Напомним, что Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима. Артист был признан виновным в деле о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня. Джип Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон Сергея Захарова, который скончался в НИИ Склифосовского через пару часов.