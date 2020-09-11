В Москве студент Бориса Клюева выпал из окна общежития

Студент Бориса Клюева выпал из окна общежития в Москве Фото: Архив "КП"

Студент покойного актера Бориса Ключева получил серьезные травмы в Москве. Молодой человек выпал из окна общежития, но, к счастью, остался жив.

Трагедия произошла 11 сентября в общежитии высшего театрального училища имени Щепкина. Ночью жильцы услышали, как кто-то стонет под окнами. Молодая девушка, живущая на первом этаже, выглянула на улицу и видела, что рядом лежит человек.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, врачи срочно госпитализировали пациента, но пока не дают никаких прогнозов. Травмы оказались очень серьезными.

Руководству общежития вместе со стражами порядка удалось восстановить обстоятельства падения, сообщает сайт mk.ru.

Молодой человек приехал в Москву из Якутии, он жил вместе с друзьями. Около часа ночи парень вышел из своей комнаты и отправился на кухню. Студент разместился на подоконнике, включил музыку и записал несколько видео для Instagram.

Никаких признаков, указывающих, что пострадавший планировал свести счеты с жизнью нет. Молодой человек был настроен позитивно, утром он собирался идти на занятия. Видимо, парень сел на подоконник, задремал и потерял равновесие.

Студент учился у народного артиста РФ Бориса Клюева. Актер скончался 1 сентября этого года в возрасте 76 лет.