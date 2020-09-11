Когда у жителей России появится коллективный иммунитет к коронавирусу, объяснил врач

За последние сутки в России вновь был зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в России вновь был зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Однако несмотря на значительное увеличение инфицированных, в ближайшее время эксперты не предполагают возникновение коллективного иммунитета к вирусу. Об этом в эфире Радио "КП" рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок.

«Изначально мы прогнозировали, что коллективный иммунитет будет сформирован к этой зиме. Начало карантина и летние результаты тестирования на коронавирусную инфекцию говорили о том, что он достаточно быстро сформировался до 20-25%. Но наше летнее разобщение по дачам привело к тому, что передача коронавируса почти остановилась. Сейчас процесс возобновился. Возобновится и нарастание коллективного иммунитета, но формироваться он будет медленнее, чем прогнозировалось в начале пандемии», - заявил он.

Врач также отметил, что изоляция скорее – помощь для системы здравоохранения. Если бы не подобные меры предосторожности, больницы не справились бы с потоком инфицированных. При этом эксперт отметил, что на данный момент речь не идет о повторном введении режима самоизоляции.

«Сейчас не предполагается изоляция. Даже отменяется обязательный двухнедельный карантин для тех, кто болеет ОРВИ. Если тест на коронавирус отрицательный, самоизоляции подвергать их не будут. Увеличение числа зараженных в данный момент воспринимается достаточно спокойно, именно как сезонный рост простуды, в том числе ОРВИ под названием COVID-19» - высказался Владимир Болибок.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что российские специалисты начали третью фазу исследований вакцины против коронавируса «Sputnik V». На данный момент около 40 тысяч добровольцев заявили о намерении принять участие в этих исследованиях. При этом первая партия препарата уже выпущена в гражданский оборот. Массовая вакцинация запланирована на 2021 год.