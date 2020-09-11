Тимошенко вылечилась от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер украинской партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса, сообщила в пятницу, 11 сентября, ее пресс-секретарь Марина Сорока в своем Facebook.

"Только что Юлия Владимировна [Тимошенко] получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", - написала Сорока.

Пресс-секретарь рассказала, что политик чувствует себя "значительно лучше", но наблюдаются последствия инфекции.

"Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни", - добавила Сорока.

Напомним, что в середине августа стало известно о том, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Политика госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Ряд украинских СМИ написали, что у Тимошенко держится высокая температура, но медики принимают все необходимые меры для стабилизации состояния депутата Верховной рады Украины.