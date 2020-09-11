Депутат объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» маловероятны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще звучат предположения, что ситуация с Алексеем Навальным может привести к санкциям против «Северного потока — 2». Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских усомнился, что угрозы будут приведены в действие.

Во-первых, потому что Германии придется выплачивать штрафы европейским компаниям, среди которых есть и немецкие.

- Германия заключила договор на поставку газа через «Северный поток — 2». Выплачивать штрафы Берлину невыгодно. Я скептически отношусь к подобному шагу, - высказал в беседе с ФАН свое мнение депутат

Обсуждается также заморозка проекта на один год, но и это невыгодно Германии.

- Если это случится, то получится, что Берлин наплевал на свой народ. Это абсурдное поведение, - заключил парламентарий.

Ранее, глава МИД Германии Хайко Маас допустил приостановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия может «внести вклад» в отказ от неблагоприятного решения по газопроводу, приняв участие в расследовании инцидента, пишет RT.