Несовместимые с прививкой от коронавируса болезни назвал эксперт

Болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса, назвал эксперт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болезни, которые связаны с вводом иммунодепрессивных препаратов, такие как, онкозаболевания, являются несовместимыми с прививкой от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист назвал абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и красная волчанка.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», - передает «Вечерняя Москва» слова иммунолога, который подчеркнул, что все связанные с вакцинацией вопросы должен решать лечащий врач.

Напомним, в России началась последняя фаза испытаний российской вакцины «Спутник V». Около 40 тысяч добровольцев будут наблюдать минимум полгода. Однако большую часть россиян планируют привить уже в течение 9-12 месяцев. Первым делом будут прививать граждан из групп риска - врачей и учителей.