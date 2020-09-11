Профессор объяснила, как носить маски, чтобы избежать прыщей на коже

Дерматолог объяснила, как избежать прыщей из-за медицинской маски Фото: REUTERS

Профессор Санкт-Петербургского Государственного университета с кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ирина Смирнова объяснила, как правильно носить маски, чтобы избежать проблем с кожей.

Многие жалуются, что из-за индивидуальных средств защиты кожа на лице начала портиться. Тем не менее, врачи настаивают, что расставаться с индивидуальными средствами защиты пока рано. Приходится приспосабливаться и бороться с другими проблемами: от маски на лице могут возникнуть различные формы дерматита, язвы, прыщи.

Это происходит из-за малого доступа воздуха. Бактерии и повышенная влажность приводят к увеличению выработки кожного себума. Как итог — забитые поры и различные высыпания.

-Может быть покраснение кожи лица, появление или усиление акне и розацеа, высыпания, зуд и жжение, — указала Пятому каналу профессор Смирнова.

Чтобы снизить негативные последствия можно пользоваться увлажняющим кремом или средством на основе силикона. Они будут смягчать кожу, минимизируют трение и снизят риск возникновения аллергии.

Ежедневно стоит тщательнее очищать кожу средствами с нейтральным pH. А вот уход с абразивными частицами, мыло и парабены, искусственные примеси, отдушки лучше не использоваться, чтобы не усугубить пагубное влияние на коже.

- Спиртосодержащие средства в это время также будут раздражающим фактором, - заключила дерматолог.