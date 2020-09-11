Коронавирус в Армении: В республике вводится карантин до 2021 года

Пассажиры на стойке регистрации на рейс Москва - Ереван в аэропорту Внуково. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Из-за распространения коронавируса в Армении объявлен карантин. Соответствующее решение кабинета министров республики было опубликовано на официальном сайте правительства. Новый режим начал действовать с 17:00 по местному времени (16:00). На данный момент предполагается, что карантин продлится до 11 января 2021 года.

«Учитывая эпидемическую напряженную ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации», - говорится в решении армянского правительства.

Согласно новым правилам, все жители страны должны носить с собой документы, удостоверяющие личность. Сухопутные границы Армении в период карантина будут закрыты для иностранных граждан, за исключением представителей дипломатического корпуса и близких родственников покойных лиц, работающих на международных перевозках.

Также известно, что массовые мероприятия численностью более 60 человек будут отменены. Собрания и митинги возможно проводить только при условии соблюдения дистанции в 1,5 м. между участниками.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что распространение коронавируса стало причиной введения масочного режима в Турции. Правительство Грузии на данный момент запретило проведение всех массовых мероприятий, включая юбилеи, свадьбы и поминки.