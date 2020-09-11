«Это ерунда»: разработчик «Новичка» опроверг наличие более «сильной» версии вещества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк назвал ерундой утверждения о наличии более «сильной» версии этого вещества.

«Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок"», - приводит РИА Новости комментарий Ринка

Напомним, ранее немецкая газета Die Zeit без ссылок на источник, заявила, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Алексея Навального, пришли к выводу, что он «был отравлен новым видом химического оружия "Новичок"», якобы более вредоносным и смертоносным. Сегодня, о более «сильной» версии «Новичка» написал немецкий журнал Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля.

Напомним, ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев назвал причиной состояния блогера стал однозначно не «Новичок», поскольку следов отравления им нет. Более того, по словам специалиста, при отравлении любым фосфорорганическим соединением блогер «погиб бы в первые часы». Как писал сайт kp.ru, Сабаев уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.

Кроме того, Ринк заявил, что уже сам тот факт того, что немецкие врачи вывели якобы «отравленного» Навального из комы, говорит о том, что никто в отношении него не применял этого боевого вещества.