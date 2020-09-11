Диетолог Гинзбург назвал лучший сезонный продукт для похудения

Фото: EAST NEWS

Осенью и ранней зимой на столах у россиян появляется сезонный продукт, который помогает похудеть. По словам директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, тыква отлично подходит для тех, кто намерен сбросить лишний вес. Оказывается, этот овощ не просто вкусный и сытный, но и низкокалорийный.

«Обычно всё вкусное еще и обладает повышенной калорийностью, содержанием сахаров, жиров, а тыква — приятное исключение. Калорий в ней мало, а сытности, благодаря волокнистой структуре —довольно много. И, безусловно, тыква — вкусный продукт», — пояснил специалист.

В прямом эфире радио Sputnik Михаил Гинзбург также отметил, что общая калорийность дневного рациона снизится, если добавить к нему тыкву. Однако данный овощ – не панацея в борьбе с лишним весом. Эксперт заявил, что для лучшего результата стоит избегать любых монодиет, составлять разнообразный рацион с учетом дневной норы белков, жиров и углеводов.

Ранее сайт kp.ru представлял информацию о вариантах диет, которые не только помогут сбросить лишний вес, но и сохранить здоровье.