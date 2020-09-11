Манчестер могут закрыть на карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с коронавирусом в Великобритании стремительно ухудшается, в особенности в одном из крупнейших ее городов Манчестер, власти которого заявили, что, если число новых заражений не начнет снижаться, весь огромный город может быть закрыт на строгий карантин. Такое заявление сделал глава городского совета Ричард Лис

Серьезный рост числа заболеваемости наблюдается уже давно, и уже с 31 июля начали вводить усиленные ограничительные меры, в частности, жителям города запрещено ходить в гости и встречаться, если они не проживают в одном домовладении.

По словам Лиса, дальнейший рост количества заражений приведёт к полному локдауну.

«Я уверен, что мы этого избежим, но для этого необходимы действия каждого жителя, каждой компании, каждого сообщества. Это наш город, и мы всегда собирались силами, чтобы справиться с трудными временами», - приводит РИА Новости слова главы городского совета

По данным Worldometers, в Великобритании зарегистрировано 361 677 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 3,5 тысячи за минувшие сутки. Страна уже с 18 июля не публикуют статистику погибших, при этом удерживает пятое место по числу летальных исходов – по состоянию на 18 июлю было зарегистрирована 46 659 погибших.