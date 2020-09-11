Пожарные подъехали к посольству России в Берлине по «ложной тревоге» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько пожарных машин подъехали к посольству России в Берлине. По словам правоохранительных органов, поступил сигнал о сильном задымлении. Однако пожарных на территорию российского дипломатического представительства не пустили, и их приезд назвали «ложной тревогой».

Как передает РИА Новости в общей сложности к зданию российского посольства подъехали шесть пожарных машин. «Мы вызвали пожарных. Мы увидели дым на крыше здания», - приводит агентство слова женщины, которая назвала себя свидетелем произошедшего.

«Ложная тревога», - сообщил представитель посольства, который вышел за территорию диппредставительства для переговоров с пожарными и полицией.

Напомним, днем ранее, 10 сентября, огонь охватил порт Бейрута. За три километра от морской гавани было видно столб густого черного дыма, который поднимался к небу. Для тушения привлекли 16 пожарных расчетов, а также военную авиацию. Потушить пламя удалось только к вечеру. Президент Ливана Мишель Аун не исключил версию поджога.