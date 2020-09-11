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Политика

Минобороны предлагает исключить боевые яды из списка запрещенных

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны предлагает исключить боевые яды из списка запрещенных

Минобороны предлагает исключить боевые яды из списка запрещенных

Фото: REUTERS

Министерство обороны России выступило с предложением исключить боевые отравляющие вещества из списка, запрещающего их свободную продажу на территории страны. Соответствующий проект поправок к указу президента опубликован на официальном портале правовых актов.

В пояснительной записке ведомства говорится, что «в настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией», в связи с этим называется целесообразным исключение боевого яда из перечня.

В министерстве также напомнили, что государства-участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, среди которых Россия, обязались не приобретать, не разрабатывать, не производить, не сохранять, не накапливать, а также не передавать кому-либо химоружие.

Указ президента от 22 февраля 1992 года в текущей редакции запрещает свободную продажу «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-технической документации на их производство и использование». В случае если проект Минобороны будет принят, в документе останутся только средства защиты, запчасти к ним и документация.

Армия и безопасность