Трамп: Израиль и Бахрейн договорились заключить мирное соглашение

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бахрейн и Израиль при посредничестве Вашингтона договорились об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Очередной исторический прорыв сегодня! Наши два больших друга Израиль и Королевство Бахрейн соглашаются на мирное соглашение - это вторая арабская страна, заключившая мир с Израилем за 30 дней!», - отметил американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп также опубликовал совместное заявление США, Бахрейна и Израиля, в котором говорится о готовности установить «полноценные дипломатически отношения».

В опубликованном документе также сообщается, что Бахрейн примет участие в церемонии подписания соглашения между Израилем и ОАЭ, которое состоится во вторник, 15 сентября, в Вашингтоне.

Таким образом Бахрейн стал четвертой арабской страной, признавшей Израиль. В 1979 Египет первой из арабских стран признал Израиль, в 1994 Иордания стала второй. В текущем году государство признали Объединённые Арабские Эмираты. Тогда соглашение было заключено также при посредничестве Вашингтона. Глава Белого дома назвал нормализацию отношений этих двух стран «дипломатическим прорывом».