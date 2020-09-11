Техсекретариат ОЗХО до сих пор не получил материалов от Германии по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Техсекретарь Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не получил никаких результатов анализов или других материалов от Берлина по делу Алексея Навального. Об этом сообщил российский постпред.

«Нам снова подтвердили, что до сих пор, до настоящего времени, то есть, считайте, до сегодняшнего вечера, технический секретариат организации ничего от немецкой стороны не получил: ни результатов анализов, ни каких-либо материалов, относящихся к этому делу», - сказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, 10 сентября официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что немецкая сторона уже передала результаты проб российского блогера. Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц в свою очередь сообщила, что, в связи с этим Берлин не видит необходимости передавать доказательства выводов немецких врачей лично Москве. Однако позже российский постпред сообщил, что ОЗХО не получала никаких материалов.

В МИД РФ заявили, что Берлину «пора уже открывать карты», поскольку всем становится очевидно, что он «блефует, обслуживая грязную политическую возню», не предоставляя никаких материалов.