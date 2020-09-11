Главный судмедэксперт России Андрей Ковалев уволился по собственному желанию

Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения России Андрей Ковалев уволился по собственному желанию в минувший понедельник, 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ковалев Андрей Валентинович освободил должность директора ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 7 сентября 2020 года по собственному желанию», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Минздрава, сделанное в пятницу, 11 сентября

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что увольнение главного судмедэксперт России могло быть связано с нарушением трудовой дисциплины. По данным источника агентства, в начале сентября этого года на должность временно исполняющего обязанности директора центра был назначен заместитель Андрея Ковалева по научной работе Игорь Макаров.