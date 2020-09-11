ФСБ начала проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева про черкесов и «Родину-мать»

Артемий Лебедев. ФОТО ИТАР-ТАСС/ Денис Кожевников

Следственное управление Федеральной службы безопасности начало проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника «Родина-мать зовет».

С заявлением о возбуждении уголовного дела в ФСБ обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов. Об этом сообщил его адвокат Владимир Слащев.

Как уточнил защитник претензии связаны с двумя роликами, который дизайнер опубликовал на YouTube 15 июля и 19 августа этого года. В одном из них Лебедев, как считает Агирбов, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике «Родина-мать зовет».

Слащев сообщил, что его доверитель попросил возбудить уголовное дело по трем статьям: об экстремизме, унижение по национальному признаку, а также об осквернение символов воинской славы.

«Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября … Мы ожидаем, что в ближайшее время нас вызовут для дачи пояснений», - приводит РИА Новости слова адвоката

Напомним, ранее Лебедев назвал известную во всем мире скульптуру он назвал ужаснейшим произведением искусства, из-за чего уже собрал тысячи дизлайков. «Это такая хрень, ее один раз поставили, она является символом», - заявил тогда дизайнер

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