Киев направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе Фото: REUTERS

Киев направил ноту в Министерство иностранных дел Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля украинского посла Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Напомним, ранее при пересечении границы Белоруссии и Украины, Кизима пригрозил Минску «дипломатической войной» во время осмотра багажника его машины белорусскими пограничниками. Он предупредил, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских причинах. Позже украинский посол рассказал в интервью, что стал объектом провокации при возвращении в Минск, откуда ранее был отозван в Киев для консультаций.

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», - передает сообщение МИД Украины агентство УНН.

В ведомстве назвали такой шаг «недружественным» по отношению к главе украинской дипмиссии, и заявили, что Киев «оставляет за собой право, в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности»