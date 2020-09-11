Apple опроверг удаление приложения ВГТРК из App Store на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Apple не удаляла из AppStore на Украине приложения российских телеканалов, а только направила уведомления о соответствующем требовании украинских властей. Об этом сообщил в компании.

«Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую», - приводит ТАСС заявление пресс-службы компании

Напомним, ранее ВГТРК сообщила об удалении четырех приложенийм «Россия-1», «Россия телевидение и радио», «Вести.Ru» и «Вести FM» из каталога App Store на территории незалежной. Как отмечалось, причиной блокировки стали требования Службы безопасности Украины.

Глава Союза журналистов России Владимира Соловьева назвал удаление приложений цензурой со стороны американской корпорации, и заявил, что СЖР сообщит о произошедшим в правозащитные и международные журналистские организации