В штабе Бабарико заявили о заключении юриста Ильи Салея под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белорусские власти избрали в отношении юриста штаба экс-претендента в президенты страны Виктора Бабарико Ильи Салея меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе штаба со ссылкой на отца юриста Василия Салея, его сын оказался заключен под стражу. В СИЗО на Володарского Илья будет ждать предъявления обвинения.

Илья Салей, который также был одним из адвокатов члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находится в статусе подозреваемого по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

- Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского до момента предъявления ему обвинения, - сказал Василий Салей, пишет ТАСС.Он также отметил, что после того, как истекли 72 часа с задержания Ильи, было принято решение о его заключении под стражу.