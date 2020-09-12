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Политика

Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму

В посольство обратились родственники заключенного россиянина
Юлия КЕКОВА
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Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму

Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США направило в Госдепартамент страны ноту с просьбой не переводить российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

- По просьбе родственников россиянина мы направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко, - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.