Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту с просьбой не переводить Ярошенко в другую тюрьму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США направило в Госдепартамент страны ноту с просьбой не переводить российского летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

- По просьбе родственников россиянина мы направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения Ярошенко, - заявил Антонов, слова которого приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.