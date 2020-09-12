В ФРГ допустили санкции против "Северного потока-2" из-за ситуации с Навальным

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии власти пытаются рассмотреть все варианты, включая приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

По его мнению, решение, которое может быть принято в "подходящее время", относительно проекта, в частности будет зависеть именно от России.

- Приняв участие в расследовании инцидента с Навальным Россия может внести вклад в то, чтобы такое решение (о приостановке строительства "Северного потока - 2" - прим. ред) не было принято, - заявил Маас.

Ранее сайт kp.ru писал, что блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Благодаря экстренной посадке пассажирского лайнера в Омске и грамотным действиям медиков Алексей остался жив. Позже его жена запросила транспортировку мужа в немецкую клинику. Там Навальный пришел в себя и заговорил, вспомнив все.