"Снижения аппетита нет": доктор Мясников рассказал о "побочке" после вакцинации

Доктор Мясников рассказал о "побочке" после вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников признался, что сделал прививку вакцины от коронавируса.

По его словам, никаких побочных действий на себе он не ощутил.

- "Среди побочных эффектов после прохождения вакцинации от covid-19 могут быть головная боль, озноб, тошнота, температура, аллергия и снижение аппетита". Вот свидетельствую - ничего этого у меня лично нет. Особенно "снижения аппетита"! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот, - написал Мясников с своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия представила миру первую вакцину от коронавируса. Накануне стало известно, что первая партия сыворотки будет доставлена в разные регионы страны, препарат уже отправили. В скором времени российские ученые представят еще один не менее эффективный в борьбе с коронавирусом препарат.