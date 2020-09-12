В США раскрыли оружие Трампа, которого "нет ни у кого" Фото: REUTERS

Журналисты американского журнала Popular Mechanics проанализировал выступление президента США Дональда Трампа о "неслыханном оружии" и выяснили, что это может быть. Итоги своего анализа они изложили в статье.

Сообщается, что оружием, которого якобы нет ни у кого, в частности у России и Китая, скорее всего, является ядерные боеголовки W76-2, которые способные привести к мощнейшему взрыву.

Также отмечается, что впервые о ядерных боеголовках W76-2 администрация Белого дома упомянула в феврале 2018 года как об оружии, которое способно "помочь противостоять любому ошибочному пониманию пробела в американских региональных силах сдерживания".

Накануне в газете Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги Боба Вудворда "Ярость" было написано, американский лидер заявлял о наличии у Соединенных Штатов особого вида оружия.