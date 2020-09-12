Бомбардировщики ВВС США пролетели близ российских островов в Восточно-Сибирском море

Бомбардировщики ВВС США. Фото: Твиттер U.S. European Command, US_EUCOM

Близ российских островов в Восточно-Сибирском море три бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США совершили полет. Об этом сообщило Европейское командование ВС Соединенных Штатов в Твиттере.

Отмечается, что полет прошел "в рамках международного воздушного пространства близ острова Врангеля и Новосибирских островов". Общая длительность полета составила 14 часов.

- Базирующиеся в Техасе бомбардировщики из резерва ВВС США пролетели из Техаса в самую восточную точку зоны ответственности Европейского командования ВС США. Сразу после завершения своей миссии в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирским морем самолеты и их экипажи были отправлены на авиабазу в штате Аляска, - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что по словам главнокомандующего российскими Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, РФ фиксирует увеличение количества полетов боевой авиации НАТО близ российских границ