В каких регионах ждать бабье лето в сентябре, рассказал синоптик Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступление сентября не означает начало суровой российской осени. В третьей декаде месяца будет продолжительный период теплой солнечной погоды. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам синоптика, хорошая погода будет в Приморье, а после 21 сентября бабье лето наступит на северо-западе европейской части страны. Затем, согласно прогнозу, оно должно придти в центр Европейской страны, только потом теплые деньки будут радовать жителей Урала и Сибири, пишут РИА Новости.

- Хорошая осенняя погода, или так называемое бабье лето, уже наступило в Приморском крае. Несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, - все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября. А в третью декаду опустится антициклон. После 20-21 сентября в Приморье наступит погожая погода: будет без дождей и солнечно. То есть сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин, - объяснил метеоролог Варакин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет грядущий сентябрь и что ждать от осеннего месяца. По словам синоптика, на территории центральной части страны будет аномально тепло, а температура воздуха во многих регионах будет комфортной, местами - выше нормы на пару градусов.