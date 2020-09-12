В США назвали сближение России и Китая опасным

Пекин и Москва укрепили свои отношения после того, как Запад начал экономическую войну против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильные и устойчивые отношения между Россией и Китаем представляют собой большую опасность для США. Такое предположение выразил американский эксперт журнала National Interest Дуг Бэндоу.

Он считает, что Пекин и Москва укрепили свои отношения после того, как Запад начал экономическую войну против России.

Бэндоу отмечает, что правительства двух стран продолжают работать на благо прочных связей двух держав.Так, в августе китайский лидер Си Цзиньпин призвал Россию и Китай "выступить против гегемонии и односторонности".

"Вы сами можете догадаться, кого он имел в виду", — намекнул Дуг Бэндоу.

Автор материала напомнил, что страны имеют тесные связи в военной сфере, что является неблагоприятным для США.

"Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии", — отметил он.

Бэндоу считает, что американским властям не мешает пригласить Россию за стол переговоров для поиска компромиссов. По его мнению, Штаты могли бы объявить об окончании эпохи расширения НАТО, а основная цель помешать России стать надежным партнером и союзником Китая.

"Американским политикам необходимо признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желаний Вашингтона", — заключил журналист.

Он резюмировал, что холодная война в положении США и Европы была бы не лучшим вариантом. В связи с эти необходимо стремиться к цивилизованным, партнерским отношениям с Россией.