Теннисист Даниил Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Даниил Медведев проиграл в полуфинале US Open Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале австралийцу Доминику Тиму и не смог выйти в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Посеянный на турнире под третьим номером Медведев, в полуфинале US Open уступил австрийскому теннисисту Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Встреча на корте продолжалась 2 часа 55 минут.

Российский спортсмен сделал 12 эйсов, в то время как его соперник - 2, совершил 4 двойные ошибки, а Тим - 3, допустил 44 невынужденных ошибки, у Доминика Тима таких на десять меньше - 33.

После чего Тим лидировал по очкам со счетом 3-1.

Напомним, Медведев вышел в полуфинал, обыграв Андрея Рублева.

В 2019 году российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала US Open, но уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Соперником Тима в финале турнира будет Александр Зверев из Германии, выступающий под 5 номером.