Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела против судьи Юлии Добрыниной

Бастрыкин настоял на возбуждении уголовного дела против судьи Добрыниной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отправил представление о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной.

Рассмотрением материалов займутся члены Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Судью Юлию Добрынину подозревают в получении взятки в размере от 20 до 25 миллионов рублей.

Федеральный судья потребовала такую сумму от жены местного бизнесмена Владимира Зубкова, который в данный момент находится в СИЗО. Добрынина, после получения денег, должна была помочь в освобождении бизнесмена.

Сообщается, что супруга Зубкова отдала судье 15 миллионов рублей. После этого судья затребовала еще десять миллионов рублей. Женщина приняла решение обратиться в ФСБ.

Уже следующая встреча с судьей, проходившая в ресторане, контролировалась силовиками. Добрынина была взята с поличным. О задержании судьи стало известно в августе.

Заседание ВККС по делу о получении взятки в особо крупных размерах и выявлении признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации состоится 23 сентября.