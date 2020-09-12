От удара разорвало пополам: На севере Москвы столкнулись два автомобиля

В аварии пострадали дети

В Москве в субботу, 12 сентября, произошла страшная авария в районе Бибирево.

На севере столицы, на улице Плещеева, в районе дома №30 два легковых автомобиля: седан Mercedes-Benz и кроссовер Kia столкнулись на перекрестке, после того, как один из водителей не справился с управлением.

От удара Mercedes-Benz буквально разорвало пополам. У автомобиля Кia повреждена задняя часть, сообщили kp.ru очевидцы

По предварительной информации, в аварии пострадало пять человек. Среди них двое детей. Все пятеро экстренно отправлены в больницу.

О том, в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

Полиция выясняет причины ЧП и устанавливает виновников аварии.