Мурашко заявил, что первые партии прививки от коронавируса доставят в регионы за выходные

Мурашко заявил, что первые партии вакцины отправлены в регионы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 12 сентября в разговоре с журналистами заявил, что первые партии вакцины от коронавируса поступят во все регионы страны до понедельника.

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины", - сказал министр, сообщает ТАСС.

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин заявил, что российские ученые стали первыми, сумевшими зарегистрировать вакцину от коронавируса в мире. Препарат «Спутник V» поступит во все медицинские учреждения страны, после чего будет отправлен в другие государства. Путин отметил, что Белоруссия станет первой иностранной державой, получившей партию прививки от коронавируса.