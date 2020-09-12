Ракета частной американской компании не достигла орбиты из-за аварии

Был произведен успешный старт, но полет закончился на этапе первой ступени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская ракета-носитель частной компании Astra, запущенная в субботу с космодрома Кодьяк на Аляске, не достигла орбиты.

Компания сообщает, что причиной стала авария первой ступени.

"Успешный старт... но полёт закончился на этапе работы первой ступени", - сказано в сообщении компании Astra на официальной странице Twitter.

«Мы не достигли всех наших целей, но мы получили ценный опыт, а также еще более ценные полетные данные. Этот запуск позволяет нам выйти на орбиту за два дополнительных полета, поэтому мы довольны результатом», - сказано в сообщении Astra.

Напомним, что частная американская компания Astra была основана четыре года назад (в 2016 г.). Специалистами была разработана двухступенчатая ракета для запуска космических аппаратов.

Уже в 2018 году первая ракета компании совершила два суборбитальных полёта с космодрома Кодьяк. Оба были признаны аварийными.

Ракета компании Astra принимала участие в конкурсе исследовательских проектов минобороны США (DARPA), согласно которому обязалась вывести спутники на орбиту, но не успела в срок подготовить проект.

В марте 2020 года был еще один неудачный запуск - ракета разрушилась на стартовом комплексе.