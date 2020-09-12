В России за сутки выявлено 5 488 новых случаев заражения коронавирусом

У 22,4% заболевших не выявлено активных клинических проявлений болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 5 488 заболевших новой коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны.

У 22,4% заболевших не выявлено активных клинических проявлений болезни.

Всего в России с момента начала пандемии на 12 сентября выявлено 1 057 362 заболевших, 873 535 человек выздоровело, сообщает оперштаб.

Также за последние сутки зафиксировано 119 летальных исхода от COVID-19. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 18 484 человек.

Более ста заражённых в сутки остаётся в Воронежской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 670. Специалисты в России провели более 40 миллионов тестов на коронавирус.

Напомним, ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта.