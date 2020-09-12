Какую обувь носить осенью, чтобы не заболеть, рассказал эксперт

Осенняя обувь, не закрывающая лодыжки, грозит переохлаждением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Конситантин Терновой заявил, что короткая осенняя обувь может быть опасна для здоровья.

Из-за моды в последнее время люди стали предпочитать короткую осеннюю обувь. Но красота чревата переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, предупредил врач в интервью радио Sputnik.

"Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — сказал Терновой.

Он отметил, что обувь должна быть теплой. А чтобы уберечь себя от простудных заболеваний, воспалений суставов и порчи обуви, можно использовать галоши или специальные чехлы для обуви.

"Эта идея давно существует: на модельную обувь, в которой ходят джентльмены, надеваются галоши", — отметил эксперт.

Он посоветовал переходить на осеннюю обувь уже при температуре 14 градусов.