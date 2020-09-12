Мошенники открыли новый способ списания средств, заявили в ЦБ

Мошенники открыли новый способ списания средств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк предупредил финансовые организации о новой схеме мошенничества. Преступники нашли очередной способ получить сведения о клиентах, а также об остатках на их счетах.

Одна из кредитных организаций сообщила о жалобах своих клиентов на частые звонки от мошенников, которым были известны все сведения о финансовых поступлениях и состоянии счета граждан.

Выяснилось, что мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), при этом подменяя номера клиентов.

При звонке с номера клиента они выясняли остаток счета и вводили последние четыре цифры цифры дебетовой банковской карты.

Преступники далее обзванивали своих жертв и представлялись работниками банка. В подтверждение они сообщали о состоянии счета клиента.

База данных клиентов некоторых кредитных организаций стала доступна в интернете. В ЦБ считают, что преступники могли получить номера телефонов из базы Joom, которая недавно оказалась в открытом доступе, сообщает РБК.