Нового адвоката Ефремову выберет лично его супруга

Ефремова в суде может представить новый адвокат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Источник, приближенный к семье Ефремова заявил, что актера в Мосгорсуде может представлять не один юрист, а "целая команда".

Адвоката, который представит интересы осужденного актера Михаила Ефремова в апелляционной инстанции во время слушания жалобы на приговор в Мосгорсуде, выберет его супруга.

"Михаил не принимает решений о выборе адвоката, этим занимается Соня. В настоящее время кандидатов много, а чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников", - сообщил собеседник агентства ТАСС.

Источник предположил, что актера может представлять в суде "целая команда" адвокатов.

Он рассказал, что Ефремов в тюрьме уже встретился с некоторыми из них.

Напомним, что 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП произошедшем на Садовом кольце в начале лета. Тогда джип актера врезался в фургон Сергея Захарова, который умер от полученных травм в больнице. Анализы показали, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на показания свидетелей, которые, возможно, дали ложные сведения, суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима.