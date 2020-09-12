Памфилова назвала регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

Памфилова рассказала, где проходит самая большая явка губернаторских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о регионе с самой высокой явкой на губернаторских выборах после первого дня голосования. Наибольший показатель зарегистрирован в Татарстане.

"За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5 процента, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11 процента", — сказала она, выступая в информцентре.

На выборах в региональные законодательные органы власти лидером по явке стала Белгородская область - 24,12 процента, самая низкая посещаемость избирательных участков отмечена в Новосибирской области - 7,8 процента.

Председатель ЦИК подчеркнула, что эти данные пока носят относительный характер, поскольку голосование еще продолжается.

Напомним, что 12 сентября выборы разного уровня проходят в 83 регионах России из 85.

Всего зарегистрировано более девяти тысяч избирательных компаний.

Из-за пандемии коронавируса в России губернаторские выборы продлятся три дня: 11 и 12 сентября — досрочное голосование, 13 сентября установлен, как Единый день голосования для всех 83 заявленных в выборах регионах из 85.