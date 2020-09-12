Марию Колесникову перевели из СИЗО Минска в следственную тюрьму Фото: REUTERS

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО столицы в следственную тюрьму в Жодине Минской области. Об этом в субботу, 12 сентября, рассказали в пресс-службе штаба бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико со ссылкой на правозащитника Людмилу Казак.

- Адвокат сообщила, что Марию Колесникову перевели в Жодино, - пишет пресс-служба штаба. Когда именно оппозиционерку перевели их одного изолятора в другой, не уточняется.

Напомним, что Марию Колесникову задержали накануне по подозрению в призывах к захвату власти, всё это время она находилась в минском СИЗХО. По данному делу также задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака и юриста штаба организации Илью Салея.

Несколько дней назад местный телевизионный канал "Беларусь-1" сообщил, что Колесникова была задержана при незаконном пересечении границы с Украиной, где она проходила контроль вместе со своими коллегами.