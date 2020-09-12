Девушка отпилила себе руку ради миллиона евро, но вместо этого села в тюрьму

Девушка могла остаться инвалидом из-за желания разбогатеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22-летняя Юлия Адлесич из Словении была приговорена к двум годам тюрьмы за то, что решила по своей воле стать инвалидом и остаться без руки. Суд счел это мошенничеством - девушка добровольно лишила себя части тела для получения страховки, сообщает ABC News.

Известно, что она незадолго до инцидента она заключила соглашения с несколькими страховыми компаниями, которые в случае травмы выплатили бы ей один миллион евро. Половину суммы Юлия получила бы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.

В «кровавой схеме» принял участие парень девушки, который отсек ей руку циркулярной пилой. После этого он и его отец сразу отвезли «будущую миллионершу» в больницу, но отрезанная рука предусмотрительно осталась дома, чтобы ее не смогли пришить.

Врачам показалась странной история молодой пары и они вызвали полицию, которая нашла и привезла руку в больницу. Часть тела хирурги «вернули на место».

В ходе разбирательств, специалисты нашли в поисковике парня запросы на покупку искусственной руки - парень "гуглил" протезы еще до получения травмы, что стало доказательством мошеннических действий.

Юлии дали два года лишения свободы, ее парню три, а его отцу, который стал соучастником преступления, один год условно.