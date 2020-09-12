Дания выступила за новое обсуждение судьбы «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Дании Метте Фредриксен выступила за начало нового обсуждения судьбы газопровода ««Северный поток – 2» после ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает датская телерадиокорпорация DR.

- Я с самого начала была против строительства этого газопровода. Я считаю, что он сделает страны Европы зависимыми от газа из России, а это не следует допускать. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию по этому вопросу, - заявила Метте Фредриксен.

Напомним, что энергетическое агентство Дании выдало разрешение на строительство трубопровода еще в июле прошлого года. Проект реализован на 93%, непостроенный участок проходит через датскую акваторию.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Боварии заявил, что Германии не нужно торопиться с решением вопроса по возможной увязке проекта с делом Алексея Навального. Он подчеркнул, что спешка в данном вопросе может быть чревата неприятными последствиями.