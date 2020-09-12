Россия ответит на возможные санкции Запада из-за Навального, пообещал Лавров Фото: REUTERS

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции со стороны западных стран из-за ситуации с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров во время интервью в эфире телеканала «Россия-1».

- Никто еще не отменял принцип взаимности в международных делах. Поглядим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без ответа Москва это не оставит, - отметил министр в субботу, 12 сентября, отвечая на вопрос о возможных новых западных санкциях в связи с последними событиями.

Напомним, что недавно власти Германии выступили с заявлением о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен ядом «Новичок», в связи с чем ФРГ и другие страны Запада призвали Россию «ответить» на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия готова к взаимодействию с ФРГ для расследования случившегося. Представитель Кремля отметил, что до госпитализации блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.