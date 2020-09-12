Политологи: в «Карте нарушений на выборах» движения «Голос» размещают фейки

Эксперты указывают на размещение фейков в "Карте нарушений на выборах" движения "Голос" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В так называемой «Карте нарушений на выборах» движения «Голос» постоянно размещают множество фейковых сообщений, не проверяя информацию. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщили глава центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

- «Карта» принципиально не занимается проверкой информации, которая в ней публикуется. Данная проблема связана с правовыми вопросами распространения информации, - заявил журналистам Виктор Потуремский.

Он отметил, что истинная цель ресурса – скомпрометировать легитимность выборов в глазах народа.

Павел Данилин добавил, что «Карта» не дает опровержений опубликованного, несмотря на многочисленную критику, из-за отсутствия подачи в суд исковых заявлений к тем, кто «фабрикует подобную дискредитирующую информацию». Политолог считает, что распространением фейков следует ввести административные штрафы, ведь только так можно заставить «отвечать за свои слова провокаторов».

Профессор «Высшей школы экономики» Олег Матвейчев в свою очередь отметил, что «Карта нарушений на выборах» движения «Голос» создана для дискредитации российской избирательной системы путем публикации фейковых данных.

- Было бы крайне странно, если бы движение публиковало опровержения на распространяемую им же дезинформацию, - добавил эксперт.

Сегодня на 14:30 по московскому времени на сайте «Карты» говорится о поступивших 966 сообщениях якобы о нарушениях на текущих выборах.